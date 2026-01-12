Colonia-Bayern Monaco mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 14 gennaio 2026 alle 20:30 si affrontano Colonia e Bayern Monaco. Dopo un inizio di anno impressionante per i bavaresi, con un 8-1, si prospetta una sfida interessante tra la squadra di Kwasniok, neopromossa, e il Bayern di Kompany. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici per questa partita di Bundesliga.

È cominciato con un 8 a 1 il 2026 del Bayern Monaco di Kompany, che è oggi impegnato sul campo del neopromosso Colonia di Kwasniok. I Geissboecken sono per il momento abbastanza tranquilli in classifica: il pareggio contro l'Heidenheim ha tenuto alla larga un avversario nella lotta alla salvezza, e il vantaggio permette di dormire sonni tranquilli. Servirà sicuramente qualche vittoria in più.

