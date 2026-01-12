Cinema gialli e concerti | quattro serate per esplorare immaginari diversi alla Tenda di Modena

La Tenda di Modena propone quattro serate dedicate a cinema, gialli, letteratura e musica, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta di diversi approcci culturali. L’evento, gratuito e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune, mira a coinvolgere il pubblico in un percorso di riflessione attraverso proiezioni, incontri e concerti, creando uno spazio di confronto e intrattenimento per tutti gli interessati.

