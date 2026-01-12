Cinema gialli e concerti | quattro serate per esplorare immaginari diversi alla Tenda di Modena
La Tenda di Modena propone quattro serate dedicate a cinema, gialli, letteratura e musica, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta di diversi approcci culturali. L’evento, gratuito e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune, mira a coinvolgere il pubblico in un percorso di riflessione attraverso proiezioni, incontri e concerti, creando uno spazio di confronto e intrattenimento per tutti gli interessati.
Settimana particolarmente ricca di stimoli quella della Tenda, lo spazio culturale che fa capo all’assessorato alla cultura del Comune di Modena, con un programma che intreccia cinema, letteratura e concerti, a ingresso gratuito.Si comincia domani, martedì 13 gennaio alle 21 con la proiezione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
