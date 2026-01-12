Ci aspettavamo di più dal discorso di Ricci Ha liquidato Affidopoli

Matteo Ricci è tornato alla Velostazione per un intervento che ha affrontato temi di politica, economia e turismo, a quattro mesi dalla recente sconfitta elettorale. Il suo discorso, atteso da molti, ha suscitato alcune delusioni, in particolare per come ha affrontato il caso Affidopoli, lasciando aperte diverse interpretazioni. Un momento di riflessione per chi segue da vicino la scena locale e regionale.

Il ritorno di Matteo Ricci sul palco della Velostazione, dove l'europarlamentare ha parlato a 360 gradi di politica, economia e turismo, a quattro mesi dalla sconfitta alle elezioni regionali non è passato in sordina. I consiglieri di opposizione Serena Boresta di Fratelli d'Italia, il leghista Dario Andreolli e il consigliere regionale Nicola Baiocchi contestano la visione del leader dem, delusi di come Ricci abbia liquidato l'inchiesta di Affidopoli e contrariati per gli attacchi alla destra meloniana. "Quella di Ricci è una fiction arcinota – dicono Boresta e Baiocchi –. Dopo la sconfitta alle regionali e la fuga in Europa, nel più comodo scranno da eurodeputato, ci si sarebbe attesi una analisi politica seria.

