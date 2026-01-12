Chi sono i Legionari di Cristo e perché non pagano le tasse nonostante ricchezze e accuse

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Legionari di Cristo sono una congregazione religiosa cattolica fondata in Messico, nota per la sua crescita e ricchezze. Nonostante le accuse e le controversie, spesso si discute del loro status fiscale. Un eventuale docufilm in Italia potrebbe approfondire la storia e i temi legati alla congregazione, iniziata dal fondatore Marcial Maciel Degollado, figura di rilievo anche nel contesto vaticano.

Chissà se arriverà mai in Italia il docufilm in quattro puntate sugli scandali che hanno coinvolto la potente e ricchissima congregazione dei Legionari di Cristo a cominciare dal suo fondatore, il sacerdote messicano Marcial Maciel Degollado, un uomo particolarmente apprezzato in Vaticano specie. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Perché Federica Mogherini è stata fermata: le accuse, chi sono le persone coinvolte e cosa succede ora

Leggi anche: Piccole e medie imprese schiacciate dal fisco, perché in Sicilia si pagano più tasse

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

USA. I Legionari di Cristo e i nuovi abusi sessuali in USA e Messico - E dopo che l’Organizzazione Mondiale dei Boy Scouts ha dichiarato in America, dove ha la sede, fallimento ha causa delle cause penali per abusi su minori un’altra Congregazione , questa volta ... affaritaliani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.