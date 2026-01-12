Chi sono i Legionari di Cristo e perché non pagano le tasse nonostante ricchezze e accuse
I Legionari di Cristo sono una congregazione religiosa cattolica fondata in Messico, nota per la sua crescita e ricchezze. Nonostante le accuse e le controversie, spesso si discute del loro status fiscale. Un eventuale docufilm in Italia potrebbe approfondire la storia e i temi legati alla congregazione, iniziata dal fondatore Marcial Maciel Degollado, figura di rilievo anche nel contesto vaticano.
Chissà se arriverà mai in Italia il docufilm in quattro puntate sugli scandali che hanno coinvolto la potente e ricchissima congregazione dei Legionari di Cristo a cominciare dal suo fondatore, il sacerdote messicano Marcial Maciel Degollado, un uomo particolarmente apprezzato in Vaticano specie. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Perché Federica Mogherini è stata fermata: le accuse, chi sono le persone coinvolte e cosa succede ora
Leggi anche: Piccole e medie imprese schiacciate dal fisco, perché in Sicilia si pagano più tasse
USA. I Legionari di Cristo e i nuovi abusi sessuali in USA e Messico - E dopo che l’Organizzazione Mondiale dei Boy Scouts ha dichiarato in America, dove ha la sede, fallimento ha causa delle cause penali per abusi su minori un’altra Congregazione , questa volta ... affaritaliani.it
La Malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. La legionellosi è causata nel 90% dei casi dal batterio Legionella, del quale sono state identificate più di 60 specie dive - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.