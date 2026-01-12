Chi sono i Legionari di Cristo e perché non pagano le tasse nonostante ricchezze e accuse

I Legionari di Cristo sono una congregazione religiosa cattolica fondata in Messico, nota per la sua crescita e ricchezze. Nonostante le accuse e le controversie, spesso si discute del loro status fiscale. Un eventuale docufilm in Italia potrebbe approfondire la storia e i temi legati alla congregazione, iniziata dal fondatore Marcial Maciel Degollado, figura di rilievo anche nel contesto vaticano.

