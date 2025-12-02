Perché Federica Mogherini è stata fermata | le accuse chi sono le persone coinvolte e cosa succede ora
Roma, 2 dicembre 2025 – L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini è stata fermata nell'ambito di un 'inchiesta che riguarda il Servizio diplomatico dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa di Bruges. Lei, l'ambasciatore Stefano Sannino e una terza persona di cui non è stata rivelata l'identità sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. L'indagine è della procura europea (Eppo ). I tre sono stati fermati a Bruxelles. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore. Una foto dell'ambasciatore Stefano Sannino, tra i fermati nell'ambito dell'inchiesta belga per presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Europa, perquisiti dalla polizia federale del Belgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
“Quello con Federica è stato un amore molto travagliato, oggi dico che non è stato importante perché non si è rivelata la persona che pensavo" La stoccata di Filippo Magnini all'ex Federica Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook
Chi vuole la testa di Federica Mogherini - Il gioco di Matteo Renzi in Europa si scontra contro i veti dei Paesi dell’Est: sarà davvero lei l’Alto rappresentante della diplomazia targata Ue? Segnala panorama.it
Tra Pd ed Europa: Federica Mogherini e i suoi tanti ruoli politici - Certamente l'apice della sua visibilità lo raggiunse a metà anni Dieci, in piena epopea renziana. Secondo ilgiornale.it
Federica Mogherini - "Ho parlato con il presidente colombiano e l'ho rassicurato sul fatto che l'attentato da parte dell'ELN non avrà un impatto su processo di pace con le FARC". Lo riporta ilgiornale.it