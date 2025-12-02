Perché Federica Mogherini è stata fermata | le accuse chi sono le persone coinvolte e cosa succede ora

Roma, 2 dicembre 2025 – L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini è stata fermata nell'ambito di un 'inchiesta che riguarda il Servizio diplomatico dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa di Bruges. Lei, l'ambasciatore Stefano Sannino e una terza persona di cui non è stata rivelata l'identità sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. L'indagine è della procura europea (Eppo ). I tre sono stati fermati a Bruxelles. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore. Una foto dell'ambasciatore Stefano Sannino, tra i fermati nell'ambito dell'inchiesta belga per presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Europa, perquisiti dalla polizia federale del Belgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

