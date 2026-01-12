Chi recupera carta plastica e vetro e chi resta indietro | la mappa dei rifiuti in provincia di Udine
In provincia di Udine, la gestione dei rifiuti si evolve, coinvolgendo cittadini e realtà locali nella raccolta di carta, plastica e vetro. Questa mappa analizza chi si impegna attivamente nel recupero e chi, invece, resta indietro, evidenziando le aree di miglioramento. Un quadro che riflette le pratiche di differenziazione e l’importanza di un impegno condiviso per un sistema più sostenibile.
C’è stato un tempo in cui “fare la differenziata” in Italia voleva dire poco più che separare il vetro dal resto. Poi sono arrivati l’Europa, le discariche sature e una consapevolezza ambientale cresciuta a colpi di emergenze. A quasi trent’anni dalla svolta del Decreto Ronchi (1997), che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Carta, vetro, plastica. Viaggio nel sistema-rifiuti di Parma che ha stregato anche la Francia: «Così abbiamo messo al centro i cittadini»
Leggi anche: Social Card, al via la carta alimentare per un milione di famiglie: chi può riceverla (e chi resta escluso) e cosa si può comprare. La lista dei beneficiari
Dall’albero di Natale al compost, ecco come smaltire correttamente le festività; Feste finite, dall'albero alle luci natalizie: la guida di Hera per sbarazzarsi dei rifiuti; Feste, come smaltire i rifiuti. Ecco il vademecum di Hera: Fondamentale differenziare; Serit: online i calendari 2026 del porta a porta. Scarica qui quelli di Sona, Bussolengo, Castelnuovo e Valeggio.
Carta, vetro, plastica. Viaggio nel sistema-rifiuti di Parma che ha stregato anche la Francia: «Così abbiamo messo al centro i cittadini» - Nell’Italia leader del riciclo e dell’economia circolare, c’è un territorio che spicca più degli altri e viene spesso indicato come modello di riferimento per tutto il Paese, se non per tutta Europa. msn.com
Neres non convocato. Anguissa non recupera. Fuori ancora Gilmour, Lukaku e De Bruyne. Il Napoli che si appresta ad andare a Milano, sponda Inter, proporrà Elmas e Politano dietro Hojlund con Lang, l'unica carta da giocarsi a partita in corso. Perché i vari L - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.