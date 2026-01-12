Chi recupera carta plastica e vetro e chi resta indietro | la mappa dei rifiuti in provincia di Udine

In provincia di Udine, la gestione dei rifiuti si evolve, coinvolgendo cittadini e realtà locali nella raccolta di carta, plastica e vetro. Questa mappa analizza chi si impegna attivamente nel recupero e chi, invece, resta indietro, evidenziando le aree di miglioramento. Un quadro che riflette le pratiche di differenziazione e l’importanza di un impegno condiviso per un sistema più sostenibile.

