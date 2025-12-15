Carta vetro plastica Viaggio nel sistema-rifiuti di Parma che ha stregato anche la Francia | Così abbiamo messo al centro i cittadini

Parma si distingue come esempio virtuoso nel sistema di gestione dei rifiuti, con un modello che ha attirato l’attenzione anche in Francia. La città ha adottato strategie innovative, ponendo i cittadini al centro del percorso verso un’economia circolare e sostenibile, confermando il suo ruolo di capofila in Italia e in Europa nel riciclo e nella tutela ambientale.

Nell'Italia leader del riciclo e dell'economia circolare, c'è un territorio che spicca più degli altri e viene spesso indicato come modello di riferimento per tutto il Paese, se non per tutta Europa. Si tratta della città di Parma, dove la gestione dei rifiuti non si esaurisce nell'offrire ai cittadini un servizio pubblico efficiente e tenere le strade pulite. Appena fuori dal centro, ma dentro i confini del territorio cittadino, sorge il Pai, Polo ambientale integrato, costituito da un impianto di selezione di rifiuti e da un termovalorizzatore che produce calore ed energia elettrica. Ed è proprio lì che si concentra una parte essenziale del sistema che permette alla città di mantenere performance così elevate nella gestione dei rifiuti.