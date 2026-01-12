Chi è Peppe Iodice il comico napoletano che conquista il cuore di tutta Italia

Peppe Iodice è un comico napoletano nato nel 1970, noto per il suo talento nel teatro e nella comicità. Dopo aver frequentato l’Accademia del teatro diretta da Ernesto Calindri, ha consolidato la sua carriera, diventando uno dei volti più riconosciuti del panorama comico italiano. La sua comicità, radicata nelle origini napoletane, ha conquistato un pubblico vasto e diversificato su tutto il territorio nazionale.

Si chiama Peppe Iodice ed è uno dei comici napoletani più famosi del momento. Nato il 28 luglio 1970, grazie alla sua passione per il mondo dello spettacolo frequenta l'Accademia del teatro diretta da Ernesto Calindri. La sua carriera comincia i premi come quello di miglior artista alla Festa degli Sconosciuti e il Premio Charlot nel 1997. Nel 2000 ha debuttato in TV con Zelig Off. Tra gli altri programmi a cui prende parte ci sono Se stasera sono qui (La7), Quelli che il calcio (Rai 2), Colorado, Made in Sud (Rai 2 e Insieme (Teletna). Tutto sulla vita di Peppe Iodice, il comico napoletano di Zelig.

