Peppe Iodice sul set di ‘Mi batte il corazón’ | oggi il primo ciak

Tempo di lettura: 2 minuti Sono iniziate stamani le riprese di ‘ Mi batte il corazón ’, il primo film del comico Peppe Iodice, diretto da Francesco Prisco, che ne firma la sceneggiatura insieme allo stesso Iodice, Francesco Burzo e Marco Critelli. Prodotto da Run Film in collaborazione con il Teatro Troisi, il progetto cinematografico trae ispirazione dallo spettacolo teatrale di successo ‘ Ho visto Maradona ‘. La storia ruota intorno a Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente locale che conduce un’esistenza monotona e senza grandi emozioni. Colpito da un infarto, viene dichiarato morto, ma durante il suo stesso funerale si risveglia improvvisamente nella bara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

