Chi è l’ex moglie di Marco Della Noce e la brutta separazione | Non avevo casa e neanche più una famiglia

L’ex moglie di Marco Della Noce è una figura poco conosciuta pubblicamente. La loro separazione, caratterizzata da momenti difficili, ha segnato la fine di un percorso condiviso. Dopo la rottura, entrambe le parti hanno affrontato sfide personali, tra cui la perdita della casa e la frammentazione della famiglia. Questa vicenda riflette le complessità di una separazione difficile, lontana dai riflettori e dalle narrazioni ufficiali.

Dell’ ex moglie di Marco Della Noce non si sa molto, se non del burrascoso periodo che li ha portati alla separazione e successivamente al divorzio. La carriera artistica dell’attore stava cominciando a decollare, fino a quando non ha subito una forte (e improvvisa) battua d’arresto. Questo lo ha portato ad avere degli screzi con la sua “dolce metà” e gli anni 2016 e 2017 si dimostrati durissimi. Soltanto nel secondo anno ha voluto raccontare la vicenda, affermando di avere molti problemi di natura economica e personale. La difficile condizione lo ha costretto a dormire per diversi mesi nella sua automobile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

