boss in incognito torna con un nuovo ciclo di puntate

Boss in Incognito torna su Rai 2 con un nuovo ciclo di puntate. Dopo le quattro puntate autunnali, l’undicesima edizione del docureality riprende con appuntamenti inediti, questa volta condotti da Elettra Lamborghini. La trasmissione continua a raccontare storie di imprenditori e professionisti, offrendo uno sguardo autentico sul mondo del lavoro e delle aziende italiane.

Su Rai 2 stanno per tornare le storie di Boss in Incognito. Dopo le quattro puntate in onda in autunno, scatta il secondo ciclo di appuntamenti inediti con l’undicesima edizione del docureality di Rai 2, affidato in questa stagione ad Elettra Lamborghini. Sarà ancora la cantante, attesa a febbraio in gara al Festival di Sanremo 2026, a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Le quattro nuove puntate andranno in onda in prima serata su Rai 2 da lunedì 12 gennaio. Con un totale di otto serate, l’edizione sarà tra le più lunghe di sempre nella storia del format; soltanto nella stagione 20142015 Boss in Incognito durò di più (dieci puntate). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Torna Elettra Lamborghini, la Rai punta tutto su di lei: altre quattro puntate, i fan non vedono l’ora; Palinsesti Tv gennaio 2026: i programmi e le novità in arrivo.

Boss in incognito 2025, Luca Talarico di Carioca/ Diretta 6 ottobre: pennarelli ed emozioni sul lavoro - Boss in incognito 2025 torna in onda oggi con una puntata dedicata ai pennarelli della Carioca che, da anni, cura la creatività dei bambini. ilsussidiario.net

Boss in incognito 2025, Lucia Forte di Oropan Spa/ Diretta: alla scoperta del pane di Altamura - Boss in incognito 2025 torna in onda oggi con una puntata dedicata al pane di Altamura con Lucia Forte di Oropan Spa. ilsussidiario.net

Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai 2: le anticipazioni del 22 settembre - La nuova edizione di Boss In Incognito su Rai 2 mantiene invariato il format originale con l'obiettivo di mettere in contatto due mondi agli antipodi, quello dei manager e quello dei lavoratori, per ... gazzetta.it

