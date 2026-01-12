In un contesto calcistico ricco di opinioni contrastanti, è importante valutare con equilibrio le figure di rilievo come Gasperini. Secondo Andrea Sorrentino sul Messaggero, etichettare Gasperini come “seccatore” non contribuisce al bene della Roma. Un’analisi obiettiva invita a considerare i meriti e le criticità di ogni allenatore, evitando giudizi affrettati che rischiano di distogliere l’attenzione dalla reale sostanza del calcio.

Andrea Sorrentino sul Messaggero porta avanti una strenua difesa di Gasperini, “ chi dà del seccatore a Gasperini non fa il bene della Roma. Lui la vuole più forte, chiede rinforzi sacrosanti. E borbotta, e fa benissimo, mentre porta la squadra ai vertici della classifica, e guardate come lo abbracciano i giocatori, altro che piantagrane: lo stimano da matti, perché lui li migliora”. Chi non sta con Gasperini. “Ogni volta che Gasperini si lamenta, spunta qualche maestrino dalla penna moscia che gli dà del borbottone e del piantagrane, o rievoca le sue polemiche a Bergamo con ds e presidenti, o tira fuori aneddoti sul suo caratteraccio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi dà del seccatore a Gasperini non fa il bene della Roma (Messaggero)

