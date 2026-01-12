Centomila uomini per l’autonomia europea? Il piano di Kubilius

L’intervento di Andrius Kubilius analizza la possibilità per l’Unione europea di rafforzare la propria autonomia strategica e di sicurezza. Con una proposta che coinvolge centomila uomini, si esplora se l’Europa possa ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e sviluppare capacità militari proprie. Questo dibattito rappresenta un passo importante nel confronto sulle future relazioni di sicurezza e difesa dell’Unione.

Può l'Unione europea garantire la propria sicurezza senza dipendere in modo strutturale dagli Stati Uniti? È da questa domanda che prende forma l'intervento di Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa, deciso a riportare al centro del dibattito una scelta che l'Europa ha finora evitato. La proposta di una forza militare comune da centomila uomini non nasce da un esercizio teorico, ma dalla lettura di un contesto strategico segnato dalla guerra in Ucraina, dall'incertezza sul futuro della presenza americana nel continente e dal progressivo indebolimento della cornice di sicurezza garantita per decenni dalla pax americana.

