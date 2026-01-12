Cecilia Rodriguez affronta il freddo col passamontagna | il balaclava è il trend del momento

Il passamontagna, noto anche come balaclava, è diventato un elemento di tendenza nelle città durante la stagione invernale. Pratico e versatile, questo accessorio offre protezione dal freddo e si adatta a diversi stili. Cecilia Rodriguez l’ha scelto come complemento del suo look, confermando il suo ruolo come must-have per affrontare le giornate più fredde con sobrietà e funzionalità.

La domenica ha il sapore delle cose semplici. Una passeggiata in città, le foglie sotto i piedi, il tempo che rallenta. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez insieme alla piccola Clarita ed Ercolino, tra sorrisi, passi condivisi e un pranzo fuori casa.

