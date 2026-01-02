Chanel Totti affronta l'inverno col passamontagna | il balaclava ora fa tendenza
Il passamontagna, tradizionalmente associato alle attività outdoor, si conferma anche come elemento di stile urbano. Chanel Totti propone il balaclava come accessorio pratico e versatile per l'inverno, capace di coniugare funzionalità e tendenza. Sempre più presente nelle collezioni di moda, questo capo si adatta alle esigenze di chi cerca comfort e stile in città, lasciando alle spalle gli stereotipi legati alla sua origine.
Il passamontagna solo in montagna? No anche in città. Chanel Totti lancia il balaclava come accessorio must have per affrontare il freddo in modo trendy. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chanel Totti a un Battesimo col vestito di piume: quanto costa il look da cerimonia
Leggi anche: Come vestirsi col primo freddo d’inverno: 5 maglioni furbi e di tendenza che si indossano di giorno e di sera
Chanel Totti affronta l’inverno col passamontagna: il balaclava ora fa tendenza - Tutti lo conosciamo come indumento tipico delle tenute da sci, dei look da montagna, per affrontare le temperature più rigide e la neve. fanpage.it
Chanel Totti in versione dark: il look per l’autunno da imitare è nero (e coi pantaloni di pelle) - Chanel Totti ha trascorso il weekend a Milano e sui social ha documentato il look scelto per una serata glamour: ecco le foto della trasformazione in dark lady. fanpage.it
"Io non li supererò mai". Chanel Totti ricorda con nostalgia suo padre e sua madre. Il post su Tik Tok - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.