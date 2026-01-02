Chanel Totti affronta l'inverno col passamontagna | il balaclava ora fa tendenza

Il passamontagna, tradizionalmente associato alle attività outdoor, si conferma anche come elemento di stile urbano. Chanel Totti propone il balaclava come accessorio pratico e versatile per l'inverno, capace di coniugare funzionalità e tendenza. Sempre più presente nelle collezioni di moda, questo capo si adatta alle esigenze di chi cerca comfort e stile in città, lasciando alle spalle gli stereotipi legati alla sua origine.

