Castiglionese, il punto mantiente le distanze.

Castiglionese e Figline si sono affrontate in una partita senza reti, terminata 0-0. La squadra castiglionese ha schierato giocatori come Balli, Viciani e Minocci, mentre tra i figlinesi presenti in campo ci sono stati Edoziogor e Gori. La partita, giocata sul campo di Castiglione, ha visto un equilibrio tra le forze in campo, senza particolari occasioni da rete.
Castiglionese 0 Figline 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (80’ Tavanti), Viciani, Menci R., Menchetti, Petricci, Berneschi, Minocci, Edoziogor (63’ Banelli), Parisi (70’ Gori), Ligi. All. Cardinali FIGLINE: Daddi, Matteo G., Buccianti, Donatini, Matteo L., Messina, Bibaj Gers, Pecci, Genaro (80’ Adami), Verdelli, Betti (77’ Rafanelli). All. Beoni. Arbitro: Di Domenico di Isernia CASTIGLION FIORENTINO – Finisce senza gol lo scontro diretto dello stadio Faralli tra la Castiglionese e il Figline. Un punto a testa che non permette a nessuna delle due formazioni di prendere le distanze dalla zona rossa della graduatoria del girone B di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
