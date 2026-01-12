Castiglionese il punto mantiente le distanze

Castiglionese e Figline si sono affrontate in una partita senza reti, terminata 0-0. La squadra castiglionese ha schierato giocatori come Balli, Viciani e Minocci, mentre tra i figlinesi presenti in campo ci sono stati Edoziogor e Gori. La partita, giocata sul campo di Castiglione, ha visto un equilibrio tra le forze in campo, senza particolari occasioni da rete.

