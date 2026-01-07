FdI prende le distanze e valuta il da farsi

Fratelli d’Italia ha annunciato che gli organi territoriali si riuniranno nei prossimi giorni per valutare la situazione dopo le reazioni alle dichiarazioni del coordinatore cittadino Isacco Cantini. La scelta di prendere le distanze mira a chiarire la posizione ufficiale del partito e a individuare eventuali provvedimenti necessari. La decisione riflette l’impegno di FdI nel gestire con attenzione e rigore eventuali questioni interne.

Dopo ore di silenzio e di imbarazzo, ecco la presa di posizione di Fratelli d'Italia. "In relazione alle reazioni seguite a quanto pubblicato sui social dal coordinatore cittadino Isacco Cantini, nei prossimi giorni gli organi territoriali si riuniranno per un esame puntuale dei fatti – si legge in una nota –. Al termine della valutazione, saranno assunte le determinazioni ritenute più adeguate, nel rispetto dei principi statutari che regolano la vita interna del partito". Il Coordinamento cittadino prende le distanze dal contenuto di quelle affermazioni, "riconoscendo che non rispecchiano l'identità, l'impostazione e i riferimenti valoriali del partito; rinnova poi l'impegno a promuovere un confronto civile, fondato sulla dignità della persona e su una condotta coerente con la fiducia che iscritti, militanti ed elettori ripongono nella nostra comunità politica".

