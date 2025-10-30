Castel San Giorgio un anno di attività del Centro I Care
Il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio festeggia il suo primo anno di attività. Martedì 4 novembre 2025 alle ore 17.00 presso i locali di via Giuseppe Garibaldi a Lanzara. Il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio celebra il suo primo anniversario: un anno di impegno, ascolto e sostegno a favore delle famiglie del territorio. Un traguardo che testimonia l’importanza di un servizio diventato punto di riferimento per genitori, bambini e adolescenti, gestito con professionalità e dedizione dalle operatrici della Cooperativa Consorzio Italia. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è stato fortemente voluto dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, che ha creduto nella necessità di creare uno spazio accogliente e inclusivo, capace di offrire ascolto, consulenza e accompagnamento alle famiglie. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondisci con queste news
Pomeriggio per i più piccoli, la sera per i più grandi con gli amici dell’Associazione Cinema - Castel Giorgio HALLOWEEN A CASTEL GIORGIO! - facebook.com Vai su Facebook
Porto San Giorgio, Halloween sposa la mitologia greca. Pronti, via: scatta la Fuga dall’Ade - PORTO SAN GIORGIO Svelato il programma di Castelloween, quest'anno sarà incentrato sul titolo evocativo Fuga dall'Ade. Si legge su msn.com
Porto San Giorgio e il castello magico - Venerdì 31 ottobre, dalle 16, Porto San Giorgio (in provincia di Fermo) in zona Castello ospita Castelloween, manifestazione che compie dieci anni. ilrestodelcarlino.it scrive
Decima edizione di Castelloween tra giochi, streghe e spettacoli - L’immaginario di Halloween incrocia la mitologia greca nella decima edizione di Castelloween. Segnala msn.com