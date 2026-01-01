Cucciolo di gatto si incastra sotto al ponte operazione di salvataggio dei vigili del fuoco

Martedì 30 dicembre, lungo la pista ciclabile del Ponte Rana, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un cucciolo di gatto rimasto incastrato sotto il ponte. L’intervento si è reso necessario dopo che il piccolo aveva attirato l’attenzione con il suo miagolio. L’operazione di salvataggio si è svolta in modo tempestivo e senza complicazioni, garantendo la sicurezza dell’animale e delle persone nelle vicinanze.

Un miagolio sospetto, poi l'intervento di salvataggio. E' quanto accaduto nella serata di martedì 30 dicembre, lungo la pista ciclabile che affianca il Ponte Rana. Qui, infatti, un gruppo di ragazzi, mentre era di passaggio, ha sentito il verso di un gatto provenire da sotto la struttura.

