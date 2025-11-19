Senza consenso è violenza sessuale | sì Camera alla nuova legge cosa prevede

La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di "consenso libero e attuale" ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Con 227 voti a favore, quindi, l'Aula di Montecitorio stabilisce che l'approvazione esplicita diventa così l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passerà ora all'esame del Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

