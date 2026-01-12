Carabiniere investito deliberatamente i medici hanno dovuto amputargli la gamba

L’appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, 42 anni di Cosenza, è stato gravemente ferito dopo essere stato investito intenzionalmente a Cogne da una cittadina francese. Nonostante il trasferimento al Cto di Torino e un intervento per tentare di salvare la gamba sinistra, i medici hanno dovuto amputarla. L’episodio ha suscitato attenzione per le circostanze dell’aggressione e le sue conseguenze.

L'appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, di 42 anni originario di Cosenza – rimasto gravemente ferito dopo essere stato volontariamente investito da una cittadina francese a Cogne – era stato trasferito al Cto di Torino per un altro intervento per cercare di salvargli la gamba sinistra, ma non c'è stato nulla da fare. I medici hanno dovuto amputarla.

Al via una raccolta fondi per il Carabiniere Antonio Graziano di Cariati investito a Cogne - facebook.com facebook

Raccolta fondi on line per il carabiniere investito a Cogne x.com

