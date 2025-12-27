Gamba amputata al carabiniere ferito a Cogne | una donna lo aveva deliberatamente travolto con l’auto
L'aggressione a metà dicembre, quando una 41enne francese aveva travolto l'appuntato Antonio Graziano che era intervenuto con un collega per soccorrerla. Purtroppo i medici non hanno potuto salvargli la gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carabiniere ferito ad Aosta, amputata una gamba.
