Gamba amputata al carabiniere ferito a Cogne | una donna lo aveva deliberatamente travolto con l’auto

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggressione a metà dicembre, quando una 41enne francese aveva travolto l'appuntato Antonio Graziano che era intervenuto con un collega per soccorrerla. Purtroppo i medici non hanno potuto salvargli la gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cogne, carabiniere soccorre automobilista, lei lo investe deliberatamente: il militare è grave

Leggi anche: Cogne, carabiniere soccorre donna e lei lo investe: il militare è in prognosi riservata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Carabiniere ferito ad Aosta, amputata una gamba.

gamba amputata carabiniere feritoGamba amputata al carabiniere ferito a Cogne: una donna lo aveva deliberatamente travolto con l’auto - L'aggressione a metà dicembre, quando una 41enne francese aveva travolto l'appuntato Antonio Graziano che era intervenuto con un collega per soccorrerla ... fanpage.it

gamba amputata carabiniere feritoCarabiniere investito a Cogne, i medici hanno dovuto amputare la gamba - rimasto gravemente ferito dopo essere stato volontariamente investito da una cittadina francese a Cogne - ansa.it

gamba amputata carabiniere feritoCarabiniere investito a Cogne subisce un'amputazione alla gamba - Ha subìto l'amputazione della gamba il carabiniere di 42 anni deliberatamente investito lo scorso 15 dicembre da una automobilista francese a Cogne. aostaoggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.