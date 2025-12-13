Arrivano i primi soldi dall’INPS | puoi fare domanda fino al 31 gennaio
Dal 2025 arrivano i primi accrediti dall’INPS per i nuovi bonus, con la possibilità di fare domanda fino al 31 gennaio. Questo primo pagamento segna l’inizio di un anno caratterizzato da numerose novità e aggiornamenti nelle misure di sostegno statale. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove opportunità di finanziamento.
In arrivo i primi accrediti dall’INPS per uno dei nuovi bonus in vigore nel 2025. Si può richiedere fino al 31 gennaio E’ stato un 2025 ricco di cambiamenti per quanto riguarda i bonus statali. Tra addii e conferme ne sono stati introdotti anche di nuovi come il Bonus Mamme. Si tratta di un beneficio. L'articolo Temporeale Quotidiano. Temporeale.info
