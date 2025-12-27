Ha un malore alla guida il giorno di Natale | salvato dal tempestivo intervento della Polizia Locale

ROMA – Provvidenziale intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nel giorno di Natale. Erano circa le 13 quando una pattuglia del II Gruppo Parioli, impegnata nel servizio di vigilanza del territorio, è intervenuta per soccorrere un uomo colto da malore mentre era alla guida della propria auto. Gli agenti stavano transitando su viale Parioli quando una donna, scesa da un’auto poco più avanti, ha attirato la loro attenzione in evidente stato di agitazione, chiedendo aiuto per il marito, conducente del veicolo, che aveva improvvisamente perso conoscenza. Immediatamente allertati i soccorsi sanitari, vista la gravità della situazione, gli operanti si sono attivati senza esitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ha un malore alla guida il giorno di Natale: salvato dal tempestivo intervento della Polizia Locale Leggi anche: Parioli, ha un malore alla guida il giorno di Natale: salvato da passanti e dalla polizia locale Leggi anche: Tentato furto in un'abitazione a Tecchiena sventato dall'intervento tempestivo della Polizia Locale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Merate, malore alla guida: la donna si schianta contro un muro e trancia i tubi del gas; Morto Enzo Aprilotti, fatale un malore alla guida; Rientrava dal pranzo di Natale, poi il malore alla guida: morto un uomo; Incidente in piazza Sordello a Mantova: spavento per una famiglia il giorno di Natale. Ha malore alla guida, salvato grazie ad intervento della polizia locale - Erano circa le 13 del giorno di Natale, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, del II Gruppo Parioli, é intervenuta in soccorso ad un automobilista colto da malore durante la guid ... ansa.it

Parioli, ha un malore alla guida il giorno di Natale: salvato da passanti e dalla polizia locale - Erano circa le 13 del giorno di Natale quando una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli è intervenuta salvando un cittadino colto da un malore mentre era alla guida. romatoday.it

In auto contro il guardrail, tragedia sulle strade dell'Elba - L'ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore alla guida. toscanamedianews.it

Malore alla guida durante il passaggio della fiamma olimpica a Latina: poliziotta interviene e lo salva - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.