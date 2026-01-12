Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga | Fake news

Can Yaman, attore turco, è recentemente tornato in Italia e ha affrontato pubblicamente le voci riguardanti un suo presunto arresto per droga in Turchia. In un comunicato, l’attore ha smentito le accuse, definendole false e infondate. Questa dichiarazione chiarisce la sua posizione e mette fine alle speculazioni che si sono diffuse nei giorni scorsi.

L’attore turco Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga che sarebbe avvenuto in Turchia. Nelle ore precedenti, infatti, si era sparsa la notizia secondo la quale l’interprete era stato arrestato a Istanbul durante un’operazione antidroga nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul. Notizia che successivamente è stata smentita dallo stesso Can Yaman, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui vi sono alcune foto che lo ritraggono a Roma, precisamente al Colosseo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) “Tornato a Roma – scrive l’attore – Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga: “Fake news” Leggi anche: Can Yaman rompe il silenzio: “Fake news su di me, non seguite la stampa turca” Leggi anche: Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: “Vi voglio bene, fake news su di me, non seguite la stampa turca” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Can Yaman torna in Italia, le prime parole dopo la notizia dell’arresto in Turchia; Can Yaman torna a Roma e fa chiarezza: nessuna accusa. L'attore rompe il silenzio, cosa ha detto; Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: “Fake news su di me; Can Yaman torna a Roma: Niente droga a Istanbul, è una bufala. Can Yaman torna a Roma e smentisce l'arresto per droga: "Non seguite la stampa turca" - Can Yaman rientra in Italia e smentisce sui social le accuse di droga diffuse in Turchia, invitando la stampa italiana alla prudenza ... corrieredellosport.it

