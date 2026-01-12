Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, l’Italia recepisce le nuove normative europee sulla etichettatura di miele, marmellate, confetture e succhi di frutta. La direttiva Ue 2024/1438 introduce aggiornamenti che riguardano le informazioni da riportare sulle confezioni, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i consumatori. Le nuove regole sono ora in vigore e si applicheranno a tutti i prodotti commercializzati sul territorio nazionale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 20241438, l’Italia dà attuazione alle nuove regole europee sulle etichette di miele, marmellate, confetture e succhi di frutta. L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è rafforzare la trasparenza per i consumatori, contrastare le frodi alimentari e aggiornare standard ormai datati. Per le aziende, però, si apre una fase di adeguamento tecnico e organizzativo che avrà effetti su costi, processi e tempi di immissione sul mercato. Come cambiano le etichette del miele con le nuove direttive UE. La direttiva rientra nel pacchetto delle cosiddette breakfast directives, che aggiornano quattro storiche norme europee su miele, succhi di frutta e confetture. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cambiano le etichette di miele, marmellate e succhi di frutta: la direttiva breakfast è legge

Leggi anche: Succhi di frutta, bibite, caffè al ginseng... Quante calorie beviamo senza accorgercene

Leggi anche: Succhi di frutta spacciati per un iPhone, puniti due truffatori per il furto a un giovane: condannati a 4 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cambiano le etichette di miele, marmellate e succhi di frutta: la direttiva breakfast è legge - Nuove etichette per miele, marmellate e succhi: obbligo di origine e percentuali, più frutta in confetture e meno zuccheri nei succhi ... quifinanza.it