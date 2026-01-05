Succhi di frutta bibite caffè al ginseng Quante calorie beviamo senza accorgercene

Le bevande come succhi di frutta, bibite e caffè al ginseng contengono spesso calorie nascoste che possono influire sulla nostra dieta senza che ce ne rendiamo conto. Spesso vengono consumate per fame o per piacere, ma il loro alto contenuto di zuccheri può contribuire all'aumento di peso e creare dipendenza. È importante conoscere l’impatto calorico di queste bevande per fare scelte più consapevoli.

Molte bevande ci ingrassano a tradimento. Non servono a «spezzare la fame», anzi la aumentano. E il loro alto contenuto di zuccheri può farci sviluppare una dipendenza. Il rimedio c’è: leggere bene l’etichetta e dissetarci soprattutto con l’acqua. Il rapporto dell’uomo contemporaneo col cibo è un rapporto spesso squilibrato e le forme di squilibrio possibili sono davvero tante. Oltre che, molto spesso, nuove. Ci troviamo a vivere un rapporto col cibo meno equilibrato del passato anche perché il cibo odierno nel suo complesso, fatte salve rare oasi felici, non è quasi più quello del tempo che fu. 🔗 Leggi su Laverita.info

