Calendario Europei pattinaggio artistico 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di pattinaggio artistico 2026 è ormai definito, con date, orari e modalità di visione. L’evento si terrà questa settimana, rappresentando un importante momento di preparazione in vista dei prossimi eventi internazionali, tra cui i Four Continents e le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Di seguito, le informazioni principali su programma, trasmissioni e piattaforme di streaming per seguire questa competizione.

Ci siamo. Questa settimana si disputeranno i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, evento che precede i Four Continents e, soprattutto, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La rassegna continentale si svolgerà nel Regno Unito, precisamente sul ghiaccio dell' Utilita Arena di Sheffield. Inutile dire che l'Italia si presenterà nello Yorkshire con grandissime ambizioni, tra tutte quella di vincere ancora una volta il medagliere, dimostrandosi la potenza più competitiva in assenza della Russia. Stavolta però la posta in palio sarà ancora più alta, in quanto si presenterà la possibilità di conquistare almeno un piazzamento sul podio in tutte le quattro specialità.

