Genoa inizia l’era De Rossi | che modulo utilizzerà il nuovo tecnico del Grifone e su chi potrebbe puntare? Tutti i dettagli
Genoa, via al nuovo capitolo con De Rossi: ripartirà dal 3-5-2, puntando su intensità, costruzione dal basso e rilancio di alcuni giocatori chiave Il club ha deciso: sarà Daniele De Rossi a guidare il rilancio del Genoa. L’ex campione del mondo raccoglie il testimone e porta con sé idee nuove e una mentalità diversa. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
