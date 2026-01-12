La Sangimignanese ottiene una vittoria importante nel campionato di terza categoria, battendo 2-1 il Circolo Agrestone in trasferta. Con questo risultato, la squadra si allontana ulteriormente in classifica, consolidando la posizione di testa nel girone senese. La partita evidenzia la solidità e l’impegno della squadra, che continua il percorso verso obiettivi ambiziosi in questa stagione.

Importante passo avanti della Sangimignanese (nella foto mister Cioffi) nella classifica del girone senese del campionato di terza categoria: la capolista, infatti, si aggiudica per 2-1 la difficile trasferta in casa del Circolo Agrestone ed approfitta di qualche indecisione da parte delle più dirette avversarie. Logi e De Luca i marcatori per i turriti, mentre i colligiani sono andati a segno con Castaldo. I punti di vantaggio dei neroverdi sul Meroni secondo in classifica sono ora cinque, in quanto i biancoverdi non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Chiusdino (in gol Kamara per i locali e Barbetti per gli ospiti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Sangimignanese: vittoria e allungo. San Rocco a raffica

