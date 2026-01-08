Calcio Serie A | Cremonese-Cagliari 2-2

Nel match di Serie A tra Cremonese e Cagliari, il risultato si è concluso 2-2. La squadra sarda ha subito due reti all'inizio, ma è riuscita a recuperare nel corso della partita. Dopo il gol iniziale di Johnsen, il Cagliari ha reagito, portando a casa un punto importante in trasferta.

20.25 Il Cagliari va sotto di due reti, ma riesce a rimontare a Cremona. Subito in gol i grigiorossi: Vardy approfitta di una leggerezza difensiva e riesce a servire Johnsen, che ringrazia (4'). Partita molto viva, la Cremonese sembra in controllo e raddoppia con Vardy (29') su assist di Bonazzoli (e 'liscio' di Rodriguez). Altro Cagliari nella ripresa. Si comincia subito (51') col gol di Adopo (bella triangolazione con Borrelli). Occasioni da una parte e dall'altra, il più bravo è Trepy (88') con un fendente su assist di Mazzitelli.

Cremonese – Cagliari 2-2 cronaca e highlights: il Casteddu risorge nella ripresa, decisivo il giovane Trepy! – VIDEO - Cagliari cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Cremonese Cagliari LIVE 2-2: Trepy trova la clamorosa rete del pareggio - Cremonese Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025- cagliarinews24.com

