Calcio Serie A | Cremonese-Cagliari 2-2

Da servizitelevideo.rai.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie A tra Cremonese e Cagliari, il risultato si è concluso 2-2. La squadra sarda ha subito due reti all'inizio, ma è riuscita a recuperare nel corso della partita. Dopo il gol iniziale di Johnsen, il Cagliari ha reagito, portando a casa un punto importante in trasferta.

20.25 Il Cagliari va sotto di due reti, ma riesce a rimontare a Cremona. Subito in gol i grigiorossi: Vardy approfitta di una leggerezza difensiva e riesce a servire Johnsen, che ringrazia (4'). Partita molto viva, la Cremonese sembra in controllo e raddoppia con Vardy (29') su assist di Bonazzoli (e 'liscio' di Rodriguez). Altro Cagliari nella ripresa. Si comincia subito (51') col gol di Adopo (bella triangolazione con Borrelli). Occasioni da una parte e dall'altra, il più bravo è Trepy (88') con un fendente su assist di Mazzitelli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

