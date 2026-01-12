Calcio | Serie A Inter-Napoli 2-2

Nella partita di Serie A tra Inter e Napoli, il risultato è stato un pareggio 2-2. Scott McTominay ha segnato due volte, contribuendo a mantenere vive le possibilità di successo sia per l'Inter che per il Napoli. La partita ha evidenziato l'equilibrio tra le due squadre, con un punteggio che riflette l’intensità e l’incertezza della stagione attuale.

Roma, 11 gen. (LaPresse) – Scott McTominay riprende due volte l'Inter e tiene vive le chance scudetto del Napoli. A San Siro finisce 2-2 con lo scozzese protagonista. Suo malgrado al 9? quando non trattiene un pallone da cui parte l'azione che porta al vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco. Ma l'ex Manchester non si demoralizza e al 27? anticipa tutti su un cross di Elmas portando il risultato sull'1-1. Al 73? Inter di nuovo avanti con un rigore concesso per step on foot di Rahmani su Mkhitaryan che porta all'espulsione di Conte per proteste. Sul dischetto si presenta Calhanoglu, che non sbaglia.

Inter-Napoli 2-2, gol e highlights: McTominay riprende due volte Chivu. Conte espulso - Scott McTominay ha segnato due gol in tre partite giocate contro l'Inter in Serie A (uno al Meazza nel novembre 2024), uno al Maradona nell'ottobre 2025 (match d'andata di questo campionato): quella ... sport.sky.it

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Inter Milan - Napoli | 2-2 | Highlights | Serie A 2025-26 | inter napoli

