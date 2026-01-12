Calcio Genoa-Cagliari 3-0 rossoblù travolgenti

Il Genoa ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-0 contro il Cagliari, tornando a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Con questa vittoria, i rossoblù raggiungono i sardi a quota 19 punti in classifica, contribuendo a rimescolare le posizioni nella stagione di Serie A.

Roma, 12 gen. (askanews) – Il Genoa torna a vincere a Marassi e lo fa con un netto 3-0 contro il Cagliari, agganciando i sardi a quota 19 punti in classifica. Decisive le reti di Colombo nel primo tempo e quelle di Frendrup e Ostigard nella ripresa, arrivate nel giro di due minuti e capaci di chiudere definitivamente il match. La squadra rossoblù parte forte e passa in vantaggio già al 7?: Malinovskyi imbuca in profondità, Colombo si libera della marcatura e batte Caprile di sinistro, confermando il suo ottimo momento di forma. Il Cagliari prova a reagire con Palestra, Adopo ed Esposito, ma trova sulla sua strada un attento Leali, protagonista di almeno tre interventi decisivi, compresa una punizione di Esposito e una conclusione ravvicinata di Luvumbo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Calcio, Verona-Cagliari 2-2: Felici al 92? chiude rimonta rossoblù

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Genoa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A; Dove vedere Genoa-Cagliari in tv: probabili formazioni; Genoa-Cagliari: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Verso Genoa-Cagliari.

Genoa-Cagliari, De Rossi: «Non era una partita da 3-0, rasserenati dopo il raddoppio» - 0 al Cagliari è la prima volta – dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina – che i liguri non subiscono gol. unionesarda.it