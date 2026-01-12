Calcio Genoa-Cagliari 3-0 rossoblù travolgenti
Il Genoa ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-0 contro il Cagliari, tornando a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Con questa vittoria, i rossoblù raggiungono i sardi a quota 19 punti in classifica, contribuendo a rimescolare le posizioni nella stagione di Serie A.
Roma, 12 gen. (askanews) – Il Genoa torna a vincere a Marassi e lo fa con un netto 3-0 contro il Cagliari, agganciando i sardi a quota 19 punti in classifica. Decisive le reti di Colombo nel primo tempo e quelle di Frendrup e Ostigard nella ripresa, arrivate nel giro di due minuti e capaci di chiudere definitivamente il match. La squadra rossoblù parte forte e passa in vantaggio già al 7?: Malinovskyi imbuca in profondità, Colombo si libera della marcatura e batte Caprile di sinistro, confermando il suo ottimo momento di forma. Il Cagliari prova a reagire con Palestra, Adopo ed Esposito, ma trova sulla sua strada un attento Leali, protagonista di almeno tre interventi decisivi, compresa una punizione di Esposito e una conclusione ravvicinata di Luvumbo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
