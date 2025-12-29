Calciomercato Napoli Vergara conteso tra le rossoblù | Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato invernale, Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 del Napoli, si trova al centro di un duello tra Genoa e Cagliari. Il giovane talento, che si sta mettendo in evidenza con l’allenatore Conte, è conteso tra due club rossoblù. La sua situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, mentre le trattative si intensificano e si cerca la soluzione migliore per il suo futuro.

Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: oltre a Pisilli, è duello tra Genoa e Cagliari per il centrocampista classe 2003 Il calciomercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione è quello di Antonio Vergara, gioiello di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista offensivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato napoli vergara conteso tra le rossobl249 genoa e cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con conte

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte

Leggi anche: Cagliari, come sta quel rossoblù? Condizioni da rivalutare alla ripresa: attesa per il centrocampista, le ultime

Leggi anche: Calciomercato Cagliari, si accende il duello con un club di Serie A: ecco la suggestione che infiamma la piazza rossoblù

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, non solo Mainoo: Conte vuole un altro centrocampista. Vergara in prestito; Il Cagliari punta un giovane talento del Napoli: nel mirino Vergara; Napoli, cinque chiavi per il mercato di gennaio; Ag. Vergara, Marianucci e Ambrosino: Pensiamo al prestito! Per crescere devono giocare.

calciomercato napoli vergara contesoCalciomercato Napoli, un club di Serie A sulle tracce di Vergara: i dettagli - Calciomercato Napoli | Il calciomercato del Napoli potrebbe registrare a breve un’operazione in uscita riguardante uno dei suoi giovani più interessanti. news-sports.it

Calciomercato Napoli, tre azzurri possono partire a gennaio per trovare più spazio - Il Napoli potrebbe effettuare alcune operazioni in uscita, seppur a titolo temporaneo, nella ormai prossima finestra di calciomercato in programma nel mese di gennaio. napolitoday.it

calciomercato napoli vergara contesoNapoli, Vergara può partire e restare in Serie A: ecco chi lo cerca - Il classe 2003 Vergara non trova tanto spazio con Conte al Napoli e ci sono tre societ pronte a investire su di lui in Serie A ... calciomercato.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.