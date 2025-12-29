Calciomercato Napoli Vergara conteso tra le rossoblù | Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte

Nel calciomercato invernale, Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 del Napoli, si trova al centro di un duello tra Genoa e Cagliari. Il giovane talento, che si sta mettendo in evidenza con l’allenatore Conte, è conteso tra due club rossoblù. La sua situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, mentre le trattative si intensificano e si cerca la soluzione migliore per il suo futuro.

Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: oltre a Pisilli, è duello tra Genoa e Cagliari per il centrocampista classe 2003 Il calciomercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi che sta catalizzando l'attenzione è quello di Antonio Vergara, gioiello di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista offensivo .

