Busitalia indetto lo sciopero per martedì 13 gennaio Le fasce garantite
Il sindacato USB Lavoro Privato ha annunciato uno sciopero di 24 ore martedì 13 gennaio. Durante questa giornata, saranno garantite le fasce di garanzia previste dalla normativa. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare eventuali spostamenti o servizi, considerando le possibili variazioni nelle attività di trasporto.
Il sindacato USB Lavoro Privato ha proclamato per la giornata di martedì 13 gennai uno sciopero di 24 ore.Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica le modalità di effettuazione dello sciopero.In provincia di Perugia, per quanto riguarda servizi autobus urbani ed extraurbani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
