Busitalia indetto lo sciopero per martedì 13 gennaio Le fasce garantite

Il sindacato USB Lavoro Privato ha annunciato uno sciopero di 24 ore martedì 13 gennaio. Durante questa giornata, saranno garantite le fasce di garanzia previste dalla normativa. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare eventuali spostamenti o servizi, considerando le possibili variazioni nelle attività di trasporto.

