Bormio punta sulle chiese di Santa Barbara e del Sassello | restauro e valorizzazione
Il Comune di Bormio investe nel recupero e nella valorizzazione delle chiese di Santa Barbara e del Sassello, importanti testimonianze di fede, storia e cultura locale. Con interventi mirati, si mira a preservare il patrimonio religioso e a garantire la sua fruibilità futura, sostenendo l’attività della Parrocchia e rafforzando il legame tra comunità e patrimonio storico.
Luoghi di fede ma anche scrigni di storia, arte e identità collettiva: il Comune di Bormio rafforza il proprio impegno per la tutela del patrimonio religioso con contributi destinati alla chiesa di Santa Barbara e alla chiesa della Beata Vergine del Sassello, sostenendo il lavoro della Parrocchia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: “Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus
Bormio, contributi comunali per il restauro delle chiese di Santa Barbara e del Sassello - Il Comune di Bormio ha destinato contributi economici a sostegno di interventi di restauro e valorizzazione delle chiese di Santa Barbara e della Beata Vergine del Sassello, due edifici di rilievo per ... intornotirano.it
