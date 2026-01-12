Bormio punta sulle chiese di Santa Barbara e del Sassello | restauro e valorizzazione

Il Comune di Bormio investe nel recupero e nella valorizzazione delle chiese di Santa Barbara e del Sassello, importanti testimonianze di fede, storia e cultura locale. Con interventi mirati, si mira a preservare il patrimonio religioso e a garantire la sua fruibilità futura, sostenendo l’attività della Parrocchia e rafforzando il legame tra comunità e patrimonio storico.

Luoghi di fede ma anche scrigni di storia, arte e identità collettiva: il Comune di Bormio rafforza il proprio impegno per la tutela del patrimonio religioso con contributi destinati alla chiesa di Santa Barbara e alla chiesa della Beata Vergine del Sassello, sostenendo il lavoro della Parrocchia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

