L'articolo presenta il progetto di restauro di Santa Cordula, un intervento volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico locale. Attraverso l'uso dei benefici fiscali dell'Art Bonus, si mira a preservare e promuovere il patrimonio culturale, coinvolgendo la comunità e le istituzioni in un percorso di tutela e riqualificazione. L'iniziativa rappresenta un esempio di impegno per la conservazione delle radici storiche e artistiche della città.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – “Il restauro di Santa Cordula”, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’ Art Bonus. A Castiglion Fiorentin o sono ritornare al loro antico splendore ben 4 opere. In pieno svolgimento il restauro del busto di Santa Cordula che dovrebbe ritornare al suo antico splendore entro la primavera del prossimo anno. È il progett o, presentato questa mattina di fronte ad una scolaresca del Liceo “Giovanni da Castiglione”, è stato fortemente voluto dalla Fidapa sezione Castiglionese rappresentata per l’occasione dalla past presidente, Giulietta Tavanti. “Grazie a 4 moderni mecenati abbiamo potuto riportare a nuova vita un tesoro castiglionese che i più non conoscevano” spiega Tavanti che ha aggiunto “Fidapa è un movimento di opinione e di promozione e in questi oltre 30 anni di attività abbiamo contribuito al restauro di opere davvero mirabili come la “Tonacella di Petreto”, ora ospitata nel Museo della Pieve Vecchia, due tele di Francesco Morandini detto il Poppi, ‘San Francesco’ e ‘Santa Chiara’ del XVI sec. Lanazione.it

