Blitz a Palazzo Europa Decine di garage aperti in cerca di refurtiva

Recentemente, si sono verificati furti presso Palazzo Europa, con numerosi garage nei sotterranei del complesso di via Emilia Ovest trovati aperti e svuotati. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno indagando per individuare i responsabili. La situazione evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nelle aree comuni e di mantenere alta l’attenzione sulla tutela delle proprietà.

Ladri in azione al Palazzo Europa dove alcuni giorni fa ignoti si sono intrufolati nei garage che si trovano nei sotterranei del vasto complesso di via Emilia Ovest. Una trentina i garage aperti per cercare refurtiva. Probabilmente dalla fretta i ladri hanno puntato alla prima cosa di valore che hanno trovato: una bicicletta elettrica nuova di zecca di proprietà di una coppia che abita nel palazzo. Al di là dell'entità del bottino, risultato 'magro', la preoccupazione degli inquilini c'è. L'accesso ai garage interrati è protetto da un cancello di cui solo gli inquilini dello stabile hanno la chiave ma, come spiega il signor Santo Carmelo, ex maresciallo dell'esercito che abita nel palazzo, basta poco perché chiunque riesca comunque a intrufolarsi magari approfittando del cancello rimasto aperto oppure entrando dall'interno dell'edificio.

