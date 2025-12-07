Blitz di carabinieri e polizia Auto speronata dai ladri Recuperata la refurtiva

Si è concluso con un arresto l’inseguimento che venerdì sera ha impegnato carabinieri e poliziotti di Forlì in un vero e proprio blitz. Tutto ha inizio attorno alle 21, dopo la segnalazione, al sistema di videosorveglianza dei varchi d’accesso di Forlì di una vettura che trasportava quattro presunti ladri, tutti con cittadinanza straniera, provenienti da fuori provincia: le pattuglie allestiscono subito perlustrazioni e posti di blocco, ma, proprio in corrispondenza di uno di questi, davanti alla farmacia di San Lorenzo in Noceto, sulla Sp3 del Rabbi, il loro alt viene ignorato dal conducente dell’auto sospetta, che anzi sperona il veicolo delle forze dell’ordine, in borghese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz di carabinieri e polizia. Auto speronata dai ladri . Recuperata la refurtiva

