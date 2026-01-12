Bernardo Silva può sbarcare in Italia già a gennaio

Bernardo Silva potrebbe trasferirsi in Italia già a gennaio, anticipando di sei mesi la fine del suo contratto con il Manchester City. Questa possibilità apre uno scenario inaspettato nel mercato di metà stagione, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe cambiare gli equilibri delle squadre italiane e europee nel prossimo mercato invernale.

Scenari a sorpresa sul mercato di gennaio. Bernardo Silva può lasciare il Manchester City con sei mesi d’anticipo e l’Italia entra in gioco. L’indicazione è netta: il portoghese non rinnoverà e i Citizens valutano l’uscita immediata. In corsa c’è la Juventus, che al momento è il club più attivo sul dossier. Attenzione anche al Napoli, mentre il Como osserva con l’idea di muoversi a fine stagione. “ Bernardo Silva non rinnoverà con il City ”, il segnale che apre la porta a un’operazione lampo. Le prossime settimane diranno se l’assalto sarà immediato o rinviato all’estate. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

