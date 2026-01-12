Bento Genoa clamorosa decisione dell’Al Nassr | bloccato il trasferimento! Il motivo

L’Al Nassr ha deciso di bloccare il trasferimento di Bento Genoa in Serie A, sorprendendo il Genoa e le sue aspettative. La decisione ha generato sconcerto tra i tifosi e gli addetti ai lavori, lasciando aperti diversi interrogativi sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. Un episodio che segna un momento inaspettato nel mercato dei trasferimenti e che potrebbe avere ripercussioni per tutte le parti coinvolte.

Bento Genoa, clamorosa decisione dell'Al Nassr: bloccato il trasferimento del portiere in Serie A! Il motivo: rossoblù spiazzati Un colpo di scena degno di un thriller sportivo gela l'entusiasmo del Genoa. L'arrivo di Bento, il promettente portiere brasiliano dell'Al-Nassr, sembrava ormai cosa fatta, con il giocatore atteso in Liguria già nelle prossime ore per le . Genoa, Bento sarà il nuovo portiere rossoblu: arriva in prestito con diritto di riscatto - Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro per il brasiliano, che sarà in campo oggi con il club arabo nella sfida contro l'Al Hilal.

Mercato #Genoa Accordo con #Bento: le ultime x.com

DE ROSSI RIVUOLE IL GENOA VISTO A MILANO Col Cagliari la prima di due sfide importantissime Intanto difende il Genoa dopo l'episodio Pavlovic Il tecnico: "Non siamo gli scemi del villaggio" Sul mercato si attende via libera per Bento - facebook.com facebook

