Frode nel commercio di carburanti | 87 milioni di litri immessi sul mercato e fatture false per 96 milioni di euro
Scoperto un vasto sistema di frode nel commercio di carburanti: 87 milioni di litri immessi sul mercato e fatture false per 96 milioni di euro. All’esito di una complessa attività investigativa, svolta su delega di questa Procura della Repubblica dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta e dal I Gruppo Napoli, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 30 società ed altrettante persone fisiche per un importo complessivo di oltre 17 milioni di Euro, quale provento illecito di un’articolata “frode carosello” perpetrata nel settore dei prodotti energetici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
