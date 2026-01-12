Benevento conclusa la X Edizione del Palio dei Presepi

A Benevento si è conclusa la decima edizione del Palio dei Presepi, evento organizzato dalla Pro Loco Benevento Samnium con il patrocinio del Comune e parte della rassegna natalizia “Incanto di Natale”. L’iniziativa, che coinvolgeva numerosi operatori e appassionati, si è confermata un momento importante per la valorizzazione delle tradizioni locali e il patrimonio artistico legato al periodo natalizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa a Benevento la X Edizione del Palio dei Presepi, organizzata dalla Pro Loco Benevento Samnium con il patrocinio del Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e inserita nella rassegna natalizia “Incanto di Natale”. La manifestazione si è svolta presso la sala espositiva allestita all’Arco del Sacramento, diventando uno degli appuntamenti dei weekend più seguiti dei turisti del calendario natalizio cittadino. La mostra, nata a supporto del percorso turistico dell’Infopoint di Piazza Cardinal Pacca, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con migliaia di visitatori provenienti da Campania, Puglia, Molise, Calabria e Lazio, confermando il forte richiamo dell’arte presepiale e delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, conclusa la X Edizione del Palio dei Presepi Leggi anche: X° Edizione del Palio dei Presepi al via le iscrizioni: le modalità di partecipazione Leggi anche: La Puglia dei diritti: conclusa la IX edizione del Festival della Cooperazione Internazionale tra Ostuni e San Vito dei Normanni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Benevento, conclusa la seconda edizione della rassegna Percorsi di Luce; Benevento, grande successo per la decima edizione del 'Palio dei Presepi': migliaia di visitatori all’Arco del Sacramento; Grande partecipazione di pubblico per la XXVI edizione di MusiCometaSannio. Benevento, grande successo per la decima edizione del ‘Palio dei Presepi’: migliaia di visitatori all’Arco del Sacramento - Si è conclusa a Benevento la X Edizione del Palio dei Presepi, organizzata dalla Pro Loco Benevento Samnium con il patrocinio del Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e inserita nella rasseg ... ntr24.tv

Benevento, conclusa la seconda edizione della rassegna “Percorsi di Luce” - i è recentemente conclusa con grande partecipazione e coinvolgimento la seconda edizione di “Percorsi di Luce”, la rassegna promossa dall’Unità Pastorale San Filippo Neri, in collaborazione con l’ Ass ... ntr24.tv

Ventesima giornata conclusa Nei posticipi vincono il Benevento e la Casertana, perde il Cosenza in casa con il Monopoli. #casarossazzurra #CataniaFC #LegaPro #calcio #SERIECGIRONEC #classifica - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.