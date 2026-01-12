Benevento conclusa la X Edizione del Palio dei Presepi

A Benevento si è conclusa la decima edizione del Palio dei Presepi, evento organizzato dalla Pro Loco Benevento Samnium con il patrocinio del Comune e parte della rassegna natalizia “Incanto di Natale”. L’iniziativa, che coinvolgeva numerosi operatori e appassionati, si è confermata un momento importante per la valorizzazione delle tradizioni locali e il patrimonio artistico legato al periodo natalizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa a Benevento la X Edizione del Palio dei Presepi, organizzata dalla Pro Loco Benevento Samnium con il patrocinio del Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e inserita nella rassegna natalizia “Incanto di Natale”. La manifestazione si è svolta presso la sala espositiva allestita all’Arco del Sacramento, diventando uno degli appuntamenti dei weekend più seguiti dei turisti del calendario natalizio cittadino. La mostra, nata a supporto del percorso turistico dell’Infopoint di Piazza Cardinal Pacca, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con migliaia di visitatori provenienti da Campania, Puglia, Molise, Calabria e Lazio, confermando il forte richiamo dell’arte presepiale e delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

