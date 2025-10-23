La Puglia dei diritti | conclusa la IX edizione del Festival della Cooperazione Internazionale tra Ostuni e San Vito dei Normanni

Si è conclusa con grande partecipazione la nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, che per una settimana ha animato Ostuni e San Vito dei Normanni con incontri, dibattiti e momenti culturali dedicati ai diritti umani e alla cooperazione inclusiva. Coordinato dal Dott. Franco Colizzi, il Festival ha avuto come obiettivo principale quello di stimolare la riflessione sul ruolo delle istituzioni globali, dall’ONU alle agenzie impegnate nella tutela dei diritti di donne, bambini, anziani, persone con disabilità, migranti e vittime di guerra. «Abbiamo voluto affrontare un tema ambizioso, portando nel nostro territorio la riflessione su come il mondo stia ripensando il concetto stesso di diritti umani e di convivenza pacifica tra i popoli», ha dichiarato Colizzi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

