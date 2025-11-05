Se Crédit Agricole si fonde con Banco Bpm a rischio molti sportelli
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, basato su dati Banca d’Italia e Istat aggiornati al 30 settembre, le province di Parma e Piacenza rappresentano oggi l’area dell’Emilia Romagna più esposta al rischio di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contro il racket assistenza gratuita e fondi per chi denuncia: patto per le aziende agricole #corato - facebook.com Vai su Facebook
Banco Bpm: Crédit Agricole non venderà le attività italiane, sfuma il consolidamento voluto da Castagna - Parlando ai giornalisti, la vicedirettrice generale di Crédit Agricole, Clotilde L'Angevin ha detto che la banca francese non ha intenzione di cedere le sue attività italiane. Si legge su msn.com
Banco Bpm? Con Credit Agricole filiali a rischio - Va notato che in Lombardia, la più ricca regione italiana, circa il 58% delle filiali è ora in mano a quattro soli gruppi. Secondo startmag.it
Crédit Agricole: non venderemo le attività italiane a Banco Bpm - Il vertice della banca esclude la cessione di Crédit Agricole Italia a Piazza Meda. Scrive milanofinanza.it