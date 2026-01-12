Basta il minimo sindacale per staccare ancora tutti

In una partita equilibrata, l’Arezzo conquista i tre punti contro il Pontedera grazie a un gol fortunoso di Renzi nel primo tempo. La squadra, pur senza brillare, ha saputo mantenere la concentrazione e portare a casa la vittoria con il minimo sforzo, dimostrando l’importanza di approfittare delle occasioni e di una gestione efficace della gara.

Minima spesa, massima resa. L'Arezzo non brilla, ma porta a casa l'intera posta contro il Pontedera grazie a un gol fortunoso di Renzi nel primo tempo. È un successo preziosissimo, perché consente di allungare in vetta sul Ravenna secondo: sono quattro, ora, i punti di distacco sui romagnoli. Al Comunale andava in scena il più classico dei testa-coda: amaranto primi con un punto di margine, granata ultimi dopo il pari della Torres con il Campobasso. È la prima del 2026 sotto San Cornelio ed è anche la prima di Ionita in amaranto, subito titolare a poche ore dal suo arrivo dalla Triestina: il moldavo sostituisce lo squalificato Mawuli.

