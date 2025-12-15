Cas–Autostrade dello Stato ipotesi ancora allo studio ma scatta l’allarme sindacale

L'ipotesi di un possibile legame tra il Consorzio Autostrade Siciliane e Autostrade dello Stato solleva interrogativi e preoccupazioni tra i sindacati. La natura dell'eventuale collaborazione rimane ancora da chiarire, mentre le autorità e le parti coinvolte valutano le implicazioni di una sinergia che potrebbe influenzare il futuro della gestione autostradale in Sicilia.

© Messinatoday.it - Cas–Autostrade dello Stato, ipotesi ancora allo studio ma scatta l’allarme sindacale Una sinergia, una partecipazione o una semplice collaborazione istituzionale: è ancora tutto da definire il possibile incrocio tra il Consorzio Autostrade Siciliane e la società Autostrade dello Stato. Un’ipotesi che, pur trovandosi in una fase iniziale ed esplorativa, ha già innescato le prime. Messinatoday.it AUTISTA TROVATO SENZA VITA IN CABINA SULL'A7 GENOVA. Un autista di circa 40 anni, dipendente di una ditta appaltatrice per Autostrade per l'Italia, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, 13 dicembre, all'interno di un furgone di servizio, in un' - facebook.com facebook