Cas–Autostrade dello Stato ipotesi ancora allo studio ma scatta l’allarme sindacale

L'ipotesi di un possibile legame tra il Consorzio Autostrade Siciliane e Autostrade dello Stato solleva interrogativi e preoccupazioni tra i sindacati. La natura dell'eventuale collaborazione rimane ancora da chiarire, mentre le autorità e le parti coinvolte valutano le implicazioni di una sinergia che potrebbe influenzare il futuro della gestione autostradale in Sicilia.

Una sinergia, una partecipazione o una semplice collaborazione istituzionale: è ancora tutto da definire il possibile incrocio tra il Consorzio Autostrade Siciliane e la società Autostrade dello Stato. Un’ipotesi che, pur trovandosi in una fase iniziale ed esplorativa, ha già innescato le prime. Messinatoday.it