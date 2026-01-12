Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Il 17 gennaio alle ore 16.30, Bari Sotto – Sopra propone un’apertura straordinaria di S. Martino, con il percorso “Segreti sotterranei della città vecchia”. Un’occasione per esplorare le aree nascoste e conoscere i luoghi meno noti di Bari, tra luci e profondità. Un itinerario pensato per scoprire aspetti insoliti della città, offrendo un punto di vista diverso sulla storia e l’architettura di Bari.

