Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia
Il 17 gennaio alle ore 16.30, Bari Sotto – Sopra propone un’apertura straordinaria di S. Martino, con il percorso “Segreti sotterranei della città vecchia”. Un’occasione per esplorare le aree nascoste e conoscere i luoghi meno noti di Bari, tra luci e profondità. Un itinerario pensato per scoprire aspetti insoliti della città, offrendo un punto di vista diverso sulla storia e l’architettura di Bari.
Sabato 17 gennaio – ore 16.30Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Sotterranei di Bari: tour speciale con apertura straordinaria della chiesa di san michele
Leggi anche: Sotterranei di Bari: tour speciale con apertura straordinaria della chiesa di San Michele
PugliArte. London Music Works · Stranger Things Theme. Sabato 17 gennaio – ore 16.30 Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino “Segreti sotterranei della città vecchia” Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.