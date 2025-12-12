Sotterranei di Bari | tour speciale con apertura straordinaria della chiesa di San Michele

Scopri i segreti nascosti di Bari attraverso un tour speciale nei suoi sotterranei, con l'apertura straordinaria della chiesa di San Michele. Un viaggio alla scoperta di angoli sconosciuti e affascinanti della città, tra storia, mistero e suggestioni uniche. Un'esperienza imperdibile per chi desidera conoscere la Bari più autentica e nascosta.

Esplora la Bari nascosta in un itinerario unico che ti porterà alla scoperta dei suoi sotterranei più affascinanti.Con un'apertura straordinaria, visiteremo la Chiesa di San Michele e l'ex Convento di San Benedetto, per poi proseguire con la visita al suggestivo Succorpo della Cattedrale.

