PAMeloni | dopo anni blocchi firmati due contratti pubblici

Roma, 5 nov. (askanews) – “Firmato il rinnovo di due importanti contratti pubblici: enti locali e scuola. Dopo anni di blocchi, restituiamo continuità e rispetto a chi lavora ogni giorno per i cittadini”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “I contratti sottoscritti – aggiunge – riguardano la tornata 2022-2024 e prevedono aumenti medi mensili di 150 euro per i dipendenti pubblici di Regioni, Province e Comuni e di 150 euro per i docenti e 110 per il personale ATA. Somme, quest’ultime, che si aggiungono a quelle stanziate per il contratto 2019-2021: 123 euro per i docenti e 89 per il personale ATA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it